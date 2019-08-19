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İran Genelkurmay Başkanı: “Uluslararası sularda gücümüzü gösterdik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

Tanker krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendiren İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, “Uluslararası sularda gücümüzü gösterdik” dedi.Askeri bir törende konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, İran’ın “büyük tuzaklar ve tehditler karşısında” kendisini geliştirmeye devam ettiğini ifade ederek, ” Uluslararası sularda gücümüzü gösterdik.

Tanker krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendiren İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, “Uluslararası sularda gücümüzü gösterdik” dedi.
Askeri bir törende konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, İran’ın “büyük tuzaklar ve tehditler karşısında” kendisini geliştirmeye devam ettiğini ifade ederek, ” Uluslararası sularda gücümüzü gösterdik. İran kendi iktidar ve gücünü ispatlamıştır” dedi.
ABD’ye ait bir casus uçağının düşürülmesi ve İngiltere ile yaşanan petrol tankeri krizine değinen Genelkurmay Başkanı Bakiri, “ABD’nin sınır ihlali yapan casus uçağını düşürmemiz, Hürmüz Boğaz’ında İngiltere’nin petrol tankerini alıkoymamız ve İngiltere’nin Cebelitarık’taki gemimizi serbest bırakması İran’ın iktidar ve gücünü gösterdi” ifadelerini kullandı.
İran Genelkurmay Başkanı, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in önderliğinde yoluna devam edeceğini söyledi. Açıklamasına devam eden Bakiri, İran’ın müzakere yalanlarına ve batının iyi polis kötü polis oyunlarına kanmayacağını söyledi.

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