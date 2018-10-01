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İran Genelkurmay Başkanı'ndan "devamı gelecek" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:37 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suriye'nin Deyrizor bölgesine düzenlenen füze saldırısına ilişkin açıklamasında "devamının geleceğini" söyledi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısına ilişkin, "Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek." dedi.

Bakıri, başkent Tahran'da katıldığı bir programda, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine düzenlediği füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın Ahvaz kentine yönelik saldırının ardından son bir haftada "uygun cevap" için çeşitli adımlar attıklarını belirten Bakıri, istihbarat çalışmaları neticesinde saldırganların İran karşıtı bir grupla irtibatlı olmalarına rağmen DEAŞ tarafından Deyrizor'dan yönlendirildiklerini tespit ettiklerini aktardı.

Füze saldırısının "başarıyla icra edildiğini" ve DEAŞ'ın birçok komutanının öldürüldüğünü söyleyen Bakıri, "Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek. Teröristler İran'ın intikam alacağını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) da bir-iki ülkeyi aşarak hedefe ulaştıklarını kaydeden Bakıri, füzelerin ABD hakimiyetindeki DEAŞ bölgelerini hedef aldığını bildirdi.

Bakıri, DEAŞ ile birlikte saldırıyı organize eden İran karşıtı grubun liderlerinin Avrupa ülkelerinde olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, dün gece TSİ 01.30'da Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yönelik saldırıda 6 orta menzilli balistik füze atıldığı ve sonrasında 7 İHA saldırısının yapıldığı belirtilmişti.

İran'ın batısındaki Kermanşah kentinden atılan füzelerin 750 kilometre menzilli "Zülfikar" ve 800 kilometre menzilli "Kıyam" füzeleri olduğu duyurulmuştu.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül'de, askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakıri Deyrizor Genelkurmay İRAN

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