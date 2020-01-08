Başkan Donald Trump, ABD’nin, İran’ın Irak’ta Amerikan askerlerinin de bulunduğu askeri üslere füze saldırıları düzenlemesine yanıt olarak Tahran’a yeni yaptırımlar getireceğini açıkladı. Trump, “İran geri adım atıyor görünüyor’ dedi.
Trump, İran’ın Kasım Süleymani’nin öldürülmesine yanıt olarak dün Irak’ta iki üssü balistik füzelerle vurmasının ardından Beyaz Saray’da kameralar önünde ilk kez açıklama yaptı.
Açıklamasında Trump, İran’ın saldırılarında hiçbir Amerikalı’nın ya da Iraklı’nın zarar görmediğini belirtti.
İran’ın “geri adım atıyor göründüğünü” kaydeden Trump, hiçbir can kaybının yaşanmamasında “çok iyi iş çıkaran” erken uyarı sisteminin etkili olduğunu ifade etti. Trump, ABD’nin açık ara dünyanın en güçlü ve donanımlı ordusuna sahip olduğunu yinelerken, “Harika güçlerimiz her şeye hazır” dedi.
Trump, “İran davranışını değiştirene kadar” ABD’nin Tahran’a derhal yeni yaptırımlar getireceğini kaydetti. Başkan Trump, İran’ın “nükleer emellerini terk etmesi ve teröre desteğini sonlandırmasına” kadar bu “güçlü yaptırımların” devrede kalmaya devam edeceğini vurguladı.
İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyonu savunan Trump, Amerikalılar’ın bu neticeden “aşırı derecede minnet ve mutluluk duyması” gerektiğini söyledi.
Trump, açıklamasına “Ben ABD Başkanı olduğum müddetçe İran’ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyecek” sözleriyle başladı.
Başkan Trump, NATO’dan da “Orta Doğu sürecinde çok daha fazla müdahil olmasını” isteyeceğini belirtti.
Trump’ın bu sözleri, ‘sonu gelmez savaşlardan’ asker çekme sözüne rağmen ABD’nin bölgede varlık göstermeye devam edeceğinin bir işareti olarak yorumlandı.
Trump bir yandan da, ABD’nin “barış arayışında olan herkesle barışı kucaklamaya hazır olduğu” mesajını verdi.
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