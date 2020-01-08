HABER
  4. ‘İran Geri Adım Atıyor Görünüyor’

‘İran Geri Adım Atıyor Görünüyor’

08.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, ABD’nin, İran’ın Irak’ta Amerikan askerlerinin de bulunduğu askeri üslere füze saldırıları düzenlemesine yanıt olarak Tahran’a yeni yaptırımlar getireceğini açıkladı. Trump, “İran geri adım atıyor görünüyor’ dedi

‘İran Geri Adım Atıyor Görünüyor’

Başkan Donald Trump, ABD’nin, İran’ın Irak’ta Amerikan askerlerinin de bulunduğu askeri üslere füze saldırıları düzenlemesine yanıt olarak Tahran’a yeni yaptırımlar getireceğini açıkladı. Trump, “İran geri adım atıyor görünüyor’ dedi.

Trump, İran’ın Kasım Süleymani’nin öldürülmesine yanıt olarak dün Irak’ta iki üssü balistik füzelerle vurmasının ardından Beyaz Saray’da kameralar önünde ilk kez açıklama yaptı.

Açıklamasında Trump, İran’ın saldırılarında hiçbir Amerikalı’nın ya da Iraklı’nın zarar görmediğini belirtti.

İran’ın “geri adım atıyor göründüğünü” kaydeden Trump, hiçbir can kaybının yaşanmamasında “çok iyi iş çıkaran” erken uyarı sisteminin etkili olduğunu ifade etti. Trump, ABD’nin açık ara dünyanın en güçlü ve donanımlı ordusuna sahip olduğunu yinelerken, “Harika güçlerimiz her şeye hazır” dedi.

Trump, “İran davranışını değiştirene kadar” ABD’nin Tahran’a derhal yeni yaptırımlar getireceğini kaydetti. Başkan Trump, İran’ın “nükleer emellerini terk etmesi ve teröre desteğini sonlandırmasına” kadar bu “güçlü yaptırımların” devrede kalmaya devam edeceğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyonu savunan Trump, Amerikalılar’ın bu neticeden “aşırı derecede minnet ve mutluluk duyması” gerektiğini söyledi.

Trump, açıklamasına “Ben ABD Başkanı olduğum müddetçe İran’ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyecek” sözleriyle başladı.

Başkan Trump, NATO’dan da “Orta Doğu sürecinde çok daha fazla müdahil olmasını” isteyeceğini belirtti.

Trump’ın bu sözleri, ‘sonu gelmez savaşlardan’ asker çekme sözüne rağmen ABD’nin bölgede varlık göstermeye devam edeceğinin bir işareti olarak yorumlandı.

Trump bir yandan da, ABD’nin “barış arayışında olan herkesle barışı kucaklamaya hazır olduğu” mesajını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
İran'da yarın milli yas ilan edildi!İran'da yarın milli yas ilan edildi!
Trump: 'İran davranışını değiştirene kadar ABD derhal yeni yaptırımlar getirecek'Trump: 'İran davranışını değiştirene kadar ABD derhal yeni yaptırımlar getirecek'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da yarın milli yas ilan edildi

İran'da yarın milli yas ilan edildi!

İran: Bu saldırılar intikamın tamamı değil

İran: Bu saldırılar intikamın tamamı değil

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan İran saldırısıyla ilgili açıklama

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin 12 Ocak'ta Libya için ateşkes çağrısında bulunacak

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Erdoğan ve Putin'ten ateşkes çağrısı

Trump 19:00'da açıklama yapacak!

Trump'ın açıklama saati belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.