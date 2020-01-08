Başkan Donald Trump, ABD’nin, İran’ın Irak’ta Amerikan askerlerinin de bulunduğu askeri üslere füze saldırıları düzenlemesine yanıt olarak Tahran’a yeni yaptırımlar getireceğini açıkladı. Trump, “İran geri adım atıyor görünüyor’ dedi.

Trump, İran’ın Kasım Süleymani’nin öldürülmesine yanıt olarak dün Irak’ta iki üssü balistik füzelerle vurmasının ardından Beyaz Saray’da kameralar önünde ilk kez açıklama yaptı.

Açıklamasında Trump, İran’ın saldırılarında hiçbir Amerikalı’nın ya da Iraklı’nın zarar görmediğini belirtti.

İran’ın “geri adım atıyor göründüğünü” kaydeden Trump, hiçbir can kaybının yaşanmamasında “çok iyi iş çıkaran” erken uyarı sisteminin etkili olduğunu ifade etti. Trump, ABD’nin açık ara dünyanın en güçlü ve donanımlı ordusuna sahip olduğunu yinelerken, “Harika güçlerimiz her şeye hazır” dedi.

Trump, “İran davranışını değiştirene kadar” ABD’nin Tahran’a derhal yeni yaptırımlar getireceğini kaydetti. Başkan Trump, İran’ın “nükleer emellerini terk etmesi ve teröre desteğini sonlandırmasına” kadar bu “güçlü yaptırımların” devrede kalmaya devam edeceğini vurguladı.