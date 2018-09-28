HABER

İran gizli nükleer tesis iddiasını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

İran gizli nükleer tesis iddiasını reddetti

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğuna ilişkin iddiasını reddetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını "gösteri" diye niteledi.

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir sanat gösterisi, İsrail'in bölgemizde atom silahları dahil olmak üzere gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez. İsrail'in yasa dışı nükleer silah programını itiraf edip uluslararası müfettişlerin incelemesine açmasının zamanı geldi."

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi de Netanyahu'nun iddialarının "temelsiz ve komik" olduğunu söyledi.

Kasımi, "İşgalci İsrailli yetkililer tarafından sahnelenen bu yeni gösteri her ne kadar cevap vermeyi hak etmiyorsa da bu iddiaları şiddetli bir şekilde reddediyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğu iddiasında bulunmuştu.

PARTNERKürtaj yaptırmak günah mı?Kürtaj yaptırmak günah mı?
Uşak'ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar varUşak'ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Netanyahu Zarif

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içirisinde çıkarttı

Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içirisinde çıkarttı

Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Mahkemeden dikkat çeken 'zorunlu din dersi' kararı!

Mahkemeden dikkat çeken 'zorunlu din dersi' kararı!

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.