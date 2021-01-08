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İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

08.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan'da inşa edilen, stratejik füzelerin bulunduğu yeni yer altı üssünün görüntülerini paylaştı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı törenle medyaya açılan yer altı füze üssünün girişinde çiğnenmesi için yerlere ABD ve İsrail bayrakları serildi.

Selami, İran ile ABD arasındaki gerginliğin odak noktası olan Basra Körfezi kıyısında inşa edilen üssün stratejik füzelere ev sahipliği yapan ülke genelindeki yer altı füze üslerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni yer altı füze üssünde Deniz Kuvvetlerine ait stratejik füzelerin depolandığını aktaran Selami, "Yüzlerce kilometrelik menzile sahip bu füzeler, nokta atışları yapabilmenin yanı sıra çok yüksek tahrip edici güce ve düşmanın elektronik savaş teçhizatlarını alt etme özelliklerine sahip bulunuyor." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, 6 Temmuz 2020'de ülke medyasına yaptığı açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Körfezi kıyıları boyunca yer altında "füze şehirleri" inşa ettiklerini açıklamıştı.

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