İran: Gösterilerle ilgili 8 CIA ajanı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İran'da benzin zammı gösterileriyle ilgili 8 kişi Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişilerden 6'sının gösterilerde CIA'in talimatlarını yerine getirdiği, 2 kişinin ise yurt dışına bilgi aktarımında bulunduğu ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gazeteci kılıfıyla faaliyet yürüttükleri belirtilen kişilerin CIA'den mali destek aldıkları öne sürüldü.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

