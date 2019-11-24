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İran, gösterilerle ilgili Suudi Arabistan'ı suçladı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2019 17:53 | Son Güncelleme

İran Polis Gücü Din ve Siyaset Birim Başkanı Ali Rıza Edyani, ülkesindeki benzin zammını protesto gösterilerini Suudi Arabistan'ın desteklediğini öne sürdü.

İran, gösterilerle ilgili Suudi Arabistan'ı suçladı

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Edyani, "Gözaltına alınan kişilerin sorgusunda, bazılarının Suudi Arabistan, Münafıklar (Halkın Mücahitleri Örgütü) ve Şah yanlılarıyla irtibatı olduğu ortaya çıktı. Olaylarda başı çekenlerden 182 kişiyi düşmanlar yönlendiriyordu." dedi.

Gösterilerde emniyet güçleriyle eylemciler arasında çıkan çatışmaları "güvenlik savaşı" olarak nitelendiren Edyani, ülke düşmanlarının hedefinin İran'ı Suriye ve Irak'a çevirmek olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da şahlık rejimini devirmek amacıyla 1965 yılında muhafazakar gençler tarafından kurulan silahlı örgüt, daha sonra Halkın Mücahitleri Örgütü olarak anılmaya başlandı. Devrim sonrası ülkede rejime karşı silahlı mücadeleye girişen örgütün merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.

İRAN'DA BENZİN ZAMMI PROTESTOLARA YOL AÇTI

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları da tahrip edilmiş, Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 3 gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlanmıştı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçluyor.

(AA)

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