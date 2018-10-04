KUDÜS (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel resmi ziyaret için geldiği İsrail'de, İran'a "Suriye'deki güçlerini çekme" çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, "İransız bir bölge istediklerini" vurgulayarak, "İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi gerektiği konusunda İsrail ile mutabıkız. Aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile Suriye'deki İran varlığı konusunu görüştük. İran güçlerinin olmadığı bir bölge istiyoruz. Dolayısıyla İran güçleri Suriye'den çekilmeli." dedi.

İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerine de değinen Merkel, "Çatışmanın en akıllıca çözümü olan iki devletli çözümü uygulamayı zorlaştıran Yahudi yerleşim birimi inşa politikasına dair endişelerimizi dile getirdim." diye konuştu.

Merkel ayrıca Yahudi Ulus Devlet Yasası’na ilişkin "Biz devletin Yahudiliğini destekliyoruz ancak azınlıkların da hakları olduğunu ifade ediyoruz." diyerek İsrail vatandaşı Filistinlilere işaret etti.