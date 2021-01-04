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İran Güney Kore tankerine el koydu

04.01.2021 20:16 | Son Güncelleme:
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İran Güney Kore tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları, çevre kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Basra Körfezi'nde, Güney Kore'ye ait bir tankere el koydu.

Tankerin Suudi Arabistan'dan 7 bin 200 ton petrokimyasal madde yüklediği belirtiliyor.İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde seyir halinde olan Güney Kore'ye ait bir tankere el koydu. Devrim Muhafızları'na ait Sephanews adlı sitede olayla ilgili verilen haberde, "Hankuk Chemi" isimli tankerin, birçok kez uyarılmasına rağmen çevre kurallarına uymadığı öne sürüldü. Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan demir aldığı belirtilen tankerin, 7 bin 200 ton "petrokimyasal madde" taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore ise söz konusu tankerin derhal serbest bırakılmasını talep ederek bölgeye bir korsanlıkla mücadele ekibi gönderdi. Tankerde görev yapan Güney Koreli, Endonezyalı, Vietnamlı ve Myanmarlı personelin İranlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. İran haber ajansı Fars da tankerin tam olarak yerini bildirmeden İran'da bir limana çekildiğini duyurdu.

İngiliz Deniz Ticareti Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise Pazartesi sabahı Hürmüz Boğazı'nda İran makamları ile bir ticaret gemisi arasında bir "olay" yaşandığı ve bunun ardından ticaret gemisinin rotasını değiştirerek İran karasularına girdiği belirtildi.

Stena Impero vakası

Yaşanan olayın bir benzeri 2019 yılının Haziran ayında da meydana gelmiş, İran Devrim Muhafızları o zaman da balıkçı teknelerine çarptığı gerekçesiyle İngiltere'ye ait Stena Impero tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koymuştu. Tahran ile Londra arasında büyük bir gerilime neden olan olayın ardından iki ay İran'da tutulan tanker daha sonra serbest bırakılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeler ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekilmesinden ve İran'a yönelik "azami baskı" siyaseti izlemeye başlamasından bu yana bölgede tansiyon oldukça yüksek.

Dünya deniz ticaretinin en önemli noktalarından Hürmüz Boğazı'nda pek çok kez gemilere saldırılar düzenlenirken insansız hava araçları (İHA) düşürüldü ve petrol tankerlerine el konuldu. Dünyada üretilen petrolün beşte biri, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasındaki bu stratejik önemi büyük bu boğazdan taşınıyor.

Güney Kore tankerine el konması olayı siyasi açıdan gerginliğin yüksek olduğu bir döneme denk geldi. İranlı yetkililer, Pazartesi günü yaptıkları açıklama ile uranyum zenginleştirme faaliyetinin yüzde 20'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Bu da uluslararası nükleer anlaşmanın şartlarının ihlali anlamına geliyor.

AFP / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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