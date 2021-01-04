İran Güney Kore tankerine el koydu

Tankerin Suudi Arabistan'dan 7 bin 200 ton petrokimyasal madde yüklediği belirtiliyor.İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde seyir halinde olan Güney Kore'ye ait bir tankere el koydu. Devrim Muhafızları'na ait Sephanews adlı sitede olayla ilgili verilen haberde, "Hankuk Chemi" isimli tankerin, birçok kez uyarılmasına rağmen çevre kurallarına uymadığı öne sürüldü. Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan demir aldığı belirtilen tankerin, 7 bin 200 ton "petrokimyasal madde" taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore ise söz konusu tankerin derhal serbest bırakılmasını talep ederek bölgeye bir korsanlıkla mücadele ekibi gönderdi. Tankerde görev yapan Güney Koreli, Endonezyalı, Vietnamlı ve Myanmarlı personelin İranlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. İran haber ajansı Fars da tankerin tam olarak yerini bildirmeden İran'da bir limana çekildiğini duyurdu.

İngiliz Deniz Ticareti Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise Pazartesi sabahı Hürmüz Boğazı'nda İran makamları ile bir ticaret gemisi arasında bir "olay" yaşandığı ve bunun ardından ticaret gemisinin rotasını değiştirerek İran karasularına girdiği belirtildi.