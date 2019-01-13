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İran günlük 1,5 milyon varil petrol satışı öngörüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:56 | Son Güncelleme

İran günlük 1,5 milyon varil petrol satışı öngörüyor

İran Meclisi Birleştirme Komisyonu Sözcüsü Muhammed Mehdi Müfettih, ülkenin yeni yıl bütçesinde petrol satışının günlük 1,5 milyon varil olarak öngörüldüğünü söyledi.

Müfettih, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada komisyonun bütçe üzerindeki çalışmalarına devam ettiğini ve hükümet gelirinin 407 trilyon riyal olarak hesaplandığını belirtti.

Komisyonda görüşülen bütçeye göre ülkenin petrol satışının 2019-2020 yılı için günlük 1,5 milyon varil olarak öngörüldüğünü ve satışların da varil başına 54 dolardan hesaplandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 25 Aralık 2018'de Meclis'e sunduğu ve Meclis Plan Bütçe ve Muhasebe Komisyonu tarafından geçen hafta büyük bölümü kabul edilen ve petrole bağımlılığın azaltıldığı ifade edilen yeni yıl bütçesinde hükümetin geliri, 407 trilyon tümen (yaklaşık 97 milyar dolar) olarak öngörülüyor.

İran'daki Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi'nin istifasına ve birçok kurumun tepkisine yol açan 2019-2020 bütçesi ile ilgili tartışmalar devam ederken, ABD yaptırımları ve ekonomik krizin pençesindeki Hasan Ruhani hükümetinin, gelir-gider dengesini sağlayamayacağı ve bu nedenle borçlanma yoluna gideceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN petrol

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