HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Halkı Seçimlerden Ne Bekliyor?

İran Halkı Seçimlerden Ne Bekliyor?

20.02.2020 22:48 | Son Güncelleme

Reformist adaylardan çoğunun veto edildiği seçimlerde hem meclis üyeleri hem de Uzmanlar Meclisi’nin boşalan sandalyeleri için seçim yapılacak. İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Hakkı Uygur seçimleri ve beklentileri değerlendirdi

İran Halkı Seçimlerden Ne Bekliyor?

İran Cuma günü genel seçimler için sandık başına gidiyor. Reformist adaylardan çoğunun veto edildiği seçimlerde hem meclis üyeleri hem de Uzmanlar Meclisi’nin boşalan sandalyeleri için seçim yapılacak.

Ancak halkın seçim sonuçlarından fazla bir beklentisi olmadığı yolunda tespitleri yapılıyor. Geçen hafta Tahran Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed Nadiri, başkent Tahran’da yaptıkları anketin halkın yüzde 93’ünün devlet yönetiminden memnun olmadığını ve yüzde 76’sının oy kullanmayı düşünmediğini ortaya koyduğunu söylemişti.

Uzmanlara göre, İran halkında sandığa ilgisizliğin nedenleri arasında reform beklentisi kalmaması ve siyasi aktörlere güvensizlik ilk sıralarda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin halka vaat ettiği açılım politikalarını hayata geçirememesi ve Avrupa’yla yapılan nükleer güvenlik anlaşmasından vazgeçilmesi gibi gerekçelerle İran’ın geleceğine ilişkin kaygılarda artış olduğu ifade ediliyor. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ülkeyi ve devlet yönetimini daha fazla kontrolu altına aldığı belirtilerek, bunun seçimlere katılacak milletvekili adayları konusunda yapılan ön elemeye de yansıdığı vurgulanıyor. Ruhani’nin, eleme sürecinde tüm kesimlere sandıkta temsil hakkı tanınması için taraf tutmama çağrısına rağmen, Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin İran Meclisi’ndeki mevcut seçilmiş 90 milletvekiline yeniden adaylık hakkı tanımadığı işaret ediliyor.

İran’daki seçim atmosferiyle ilgili son tabloyu, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Hakkı Uygur değerlendirdi.

VOA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDaha önce adını duymadığınız ilginç meyvelerDaha önce adını duymadığınız ilginç meyveler
Londra'da camide bıçaklı saldırı!Londra'da camide bıçaklı saldırı!
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Şehit haberinin ardından sert tepki!

Şehit haberinin ardından sert tepki!

Mahkeme salonunda kan donduran olay! Cezayı duyunca...

Mahkeme salonunda kan donduran olay! Cezayı duyunca...

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 5 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 5 asker yaralı

Esad rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdılar! Korkunç plan: Türkiye'yi suçlayacaklar

Esad rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdılar! Korkunç plan: Türkiye'yi suçlayacaklar

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

ABD'den İdlib açıklaması! Jeffrey Ankara'da

ABD'den İdlib açıklaması! Jeffrey Ankara'da

Diğer Haberler
Son dakika: Londra'da camide saldırı! Namaz kılan bir din görevlisini bıçakladı

Londra'da camide bıçaklı saldırı!

Son dakika: BM'den Libya açıklaması

BM'den Libya açıklaması

Esad rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdılar! Korkunç plan: Türkiye'yi suçlayacaklar

Esad rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdılar! Korkunç plan: Türkiye'yi suçlayacaklar

Çinli bilim insanından koronavirüs uyarısı!

Koronavirüs ile ilgili korkutan uyarı!

50 yıllık tek aile iktidarı: Diktatör gibi hissetmiyorum

50 yıllık tek aile iktidarı: Diktatör gibi hissetmiyorum

Tek başına değil donanma halinde görüldü!

Tek başına değil donanma halinde görüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.