İran Halkı Seçimlerden Ne Bekliyor?

İran Cuma günü genel seçimler için sandık başına gidiyor. Reformist adaylardan çoğunun veto edildiği seçimlerde hem meclis üyeleri hem de Uzmanlar Meclisi’nin boşalan sandalyeleri için seçim yapılacak.

Ancak halkın seçim sonuçlarından fazla bir beklentisi olmadığı yolunda tespitleri yapılıyor. Geçen hafta Tahran Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed Nadiri, başkent Tahran’da yaptıkları anketin halkın yüzde 93’ünün devlet yönetiminden memnun olmadığını ve yüzde 76’sının oy kullanmayı düşünmediğini ortaya koyduğunu söylemişti.

Uzmanlara göre, İran halkında sandığa ilgisizliğin nedenleri arasında reform beklentisi kalmaması ve siyasi aktörlere güvensizlik ilk sıralarda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin halka vaat ettiği açılım politikalarını hayata geçirememesi ve Avrupa’yla yapılan nükleer güvenlik anlaşmasından vazgeçilmesi gibi gerekçelerle İran’ın geleceğine ilişkin kaygılarda artış olduğu ifade ediliyor. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ülkeyi ve devlet yönetimini daha fazla kontrolu altına aldığı belirtilerek, bunun seçimlere katılacak milletvekili adayları konusunda yapılan ön elemeye de yansıdığı vurgulanıyor. Ruhani’nin, eleme sürecinde tüm kesimlere sandıkta temsil hakkı tanınması için taraf tutmama çağrısına rağmen, Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin İran Meclisi’ndeki mevcut seçilmiş 90 milletvekiline yeniden adaylık hakkı tanımadığı işaret ediliyor.

İran’daki seçim atmosferiyle ilgili son tabloyu, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Hakkı Uygur değerlendirdi.

VOA

