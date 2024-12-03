İran, "Hazırlıklar var" diyerek duyurdu! Suriye'ye 'askeri güç' desteği... "Talebi değerlendireceğiz"

Suriye'de rejim karşıtı grupların ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Önemli bazı noktalar ele geçirilirken, rejim karşıtı silahlı gruplar 18 yerleşimde daha hakimiyet sağladı. Hama'da ilerleyen rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin 6 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışıyor. Diğer yandan Esad rejimi, Hama’daki bankaları ve döviz bürolarını da boşaltıyor.

"ASKERİ GÜÇ TALEBİNDE BULUNURSA BU TALEBİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Rusya tarafından Suriye'ye destek mesajı gelirken İran'dan da dikkat çeken bir mesaj geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, Şam ve Ankara ziyaretlerinin ardından Suriye'deki durumu değerlendirmek amacıyla Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Arakçi, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye'deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var” ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN İSTİŞARE VE DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Tahran ve Ankara ilişkilerine de değinen Arakçi, “Türkiye ile görüş ayrılıklarımızı her zaman istişare ve diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Suriye'deki terör gruplarının faaliyetlerinin genişlemesi, muhtemelen İran'dan çok Suriye'nin komşu ülkeleri olan Irak, Ürdün ve Türkiye'ye zarar verecektir" dedi.

"İRAN İHTİYAÇ DUYDUKLARINDA YARDIMLARDA BULUNUYOR"

Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi için Suriye yönetiminin Türk güçlerinin ülkeden çekilmesi şartını mantıklı bulduğunu belirterek, “İran, bölgedeki direniş gruplarını ne yönetiyor ne de onlarla örgütsel bir bağa sahip. Ancak onların mücadelesini destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında da yardımda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır