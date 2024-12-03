HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran, "Hazırlıklar var" diyerek duyurdu! Suriye'ye 'askeri güç' desteği... "Talebi değerlendireceğiz"

İran, "Hazırlıklar var" diyerek duyurdu! Suriye'ye 'askeri güç' desteği... "Talebi değerlendireceğiz"

03.12.2024 22:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gözü Suriye'de yaşanan gelişmelerde. Bölgede rejim karşıtı grupları ilerleyişi sürerken İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz” dedi.

İran, "Hazırlıklar var" diyerek duyurdu! Suriye'ye 'askeri güç' desteği... "Talebi değerlendireceğiz"

Suriye'de rejim karşıtı grupların ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Önemli bazı noktalar ele geçirilirken, rejim karşıtı silahlı gruplar 18 yerleşimde daha hakimiyet sağladı. Hama'da ilerleyen rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin 6 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışıyor. Diğer yandan Esad rejimi, Hama’daki bankaları ve döviz bürolarını da boşaltıyor.

969

"ASKERİ GÜÇ TALEBİNDE BULUNURSA BU TALEBİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Rusya tarafından Suriye'ye destek mesajı gelirken İran'dan da dikkat çeken bir mesaj geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, Şam ve Ankara ziyaretlerinin ardından Suriye'deki durumu değerlendirmek amacıyla Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Arakçi, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye'deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var” ifadelerini kullandı.

47

"HER ZAMAN İSTİŞARE VE DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Tahran ve Ankara ilişkilerine de değinen Arakçi, “Türkiye ile görüş ayrılıklarımızı her zaman istişare ve diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Suriye'deki terör gruplarının faaliyetlerinin genişlemesi, muhtemelen İran'dan çok Suriye'nin komşu ülkeleri olan Irak, Ürdün ve Türkiye'ye zarar verecektir" dedi.

48484

"İRAN İHTİYAÇ DUYDUKLARINDA YARDIMLARDA BULUNUYOR"

Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi için Suriye yönetiminin Türk güçlerinin ülkeden çekilmesi şartını mantıklı bulduğunu belirterek, “İran, bölgedeki direniş gruplarını ne yönetiyor ne de onlarla örgütsel bir bağa sahip. Ancak onların mücadelesini destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında da yardımda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye İran
En Çok Okunan Haberler
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Muhalif silahlı gruplar çok sayıda bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

Muhalif silahlı gruplar çok sayıda bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

Güney Kore'de ortalık karıştı! Meclis sıkıyönetimi kaldırdı, 'Vatana ihanet' açıklaması geldi

Güney Kore'de ortalık karıştı! Meclis sıkıyönetimi kaldırdı, 'Vatana ihanet' açıklaması geldi

İran'dan dikkat çeken Suriye mesajı

İran'dan dikkat çeken Suriye mesajı

Narin cinayetinde yeni ses kayıtları çıktı! Evler, arabalar havada uçuşmuş

Narin cinayetinde yeni ses kayıtları çıktı! Evler, arabalar havada uçuşmuş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.