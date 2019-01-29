KUDÜS (AA) - İsrail Başkanı Binymain Netanyahu, İran'ın her gün ülkesine siber saldırı düzenlediğini iddia etti.
Başkent Tel Aviv'de düzenlenen siber teknoloji konferansında konuşan Başbakan Netanyahu, İran'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.
Tahran'ın farklı yollarla İsrail'i tehdit ettiğini söyleyen Netanyahu, "Bizi yok edecekleri, füzelerle şehirlerimizi vuracakları gibi tehditler ortaya attılar. Bu tehditlerden bihaber değiliz. Bu tür tehditlerle bizi baskı altına alamazlar çünkü savunma ve saldırı gücümüzün farkındayız." dedi.
Netanyahu, günümüzde herhangi bir ülkenin siber saldırılara maruz kalabileceğini ve her ülkenin ulusal siber savunma teknolojisine sahip olması gerektiğini söyledi.
İsrail'in siber güvenliğine de değinen Netanyahu, "İran her gün İsrail'e siber saldırı düzenliyor. Saldırıları takip ediyor ve bunların tamamını engelliyoruz." diye konuştu.
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