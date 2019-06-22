İran: Her türlü ABD tehdidine sert yanıt vereceğiz

Washington-Tahran krizinin diplomatik çözümünden yana olduğunu belirten Merkel ise konunun G20 Zirvesi’nde ele alınmasının planlandığını söyledi.Tahran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırıyı son anda engellediğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilim tırmanıyor. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi’nin, “(ABD’li yetkililer) ne karar verirse versin biz İran’ın sınırlarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. İran, ABD’den gelecek her türlü saldırganlık ve tehdide sert biçimde karşı duracaktır” şeklindeki sözlerine yer verdi.

Devrim Muhafızları’ndan General Emir Ali Hacızade de ABD’nin İHA’sının vurulmasına ilişkin, “Bu bizim İran hava sahasının ihlal edilmesine yanıtımızdır. Eğer bu ihlal tekrarlanırsa biz de cevabımızı tekrarlarız” diye konuştu.

Diğer yandan yarı resmi Fars Haber Ajansı, Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdığını duyurdu. Diplomatın çağrılmasına gerekçe olarak “BAE’nin Hürmüz Boğazı sularında İran hava sahasının ihlal eden ABD’ye ait casus İHA’nın ülkedeki üsten havalanmasına izin vermesi” gösterilerek, “Maslahatgüzara İran’ın sert itirazının bildirildiği” ifade edildi.