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İran: Her türlü ABD tehdidine sert yanıt vereceğiz

22.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

İran, ABD’den gelecek her türlü tehdide sert yanıt vereceklerini açıkladı.

Washington-Tahran krizinin diplomatik çözümünden yana olduğunu belirten Merkel ise konunun G20 Zirvesi’nde ele alınmasının planlandığını söyledi.Tahran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırıyı son anda engellediğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilim tırmanıyor. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi’nin, “(ABD’li yetkililer) ne karar verirse versin biz İran’ın sınırlarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. İran, ABD’den gelecek her türlü saldırganlık ve tehdide sert biçimde karşı duracaktır” şeklindeki sözlerine yer verdi.

Devrim Muhafızları’ndan General Emir Ali Hacızade de ABD’nin İHA’sının vurulmasına ilişkin, “Bu bizim İran hava sahasının ihlal edilmesine yanıtımızdır. Eğer bu ihlal tekrarlanırsa biz de cevabımızı tekrarlarız” diye konuştu.

Diğer yandan yarı resmi Fars Haber Ajansı, Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdığını duyurdu. Diplomatın çağrılmasına gerekçe olarak “BAE’nin Hürmüz Boğazı sularında İran hava sahasının ihlal eden ABD’ye ait casus İHA’nın ülkedeki üsten havalanmasına izin vermesi” gösterilerek, “Maslahatgüzara İran’ın sert itirazının bildirildiği” ifade edildi.

Merkel: Diplomatik çözümden yanayım

Tahran-Washington krizine ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel barışçıl bir çözümden yana olduğunu açıkladı. Konunun gelecek hafta Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi’nde en azından ikili düzeyde ele alınacağını söyleyen Merkel diplomatik çözüme ilişkin, “Bunun yalnızca bir umut olarak kalmaması gerektiğini, (çözüm için) ciddiyetle çalışılması gerektiğini söylüyorum. Bana göre (meselenin) siyasi bir çözümü olmalı” diye konuştu.

İngiltere Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison’ın da Pazar günü İran’a bir ziyarette bulunacağı açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanın ABD-İran krizine ilişkin “yapıcı ve açık” görüşmeler için ülkeye gideceği bildirildi.

Bölgede tansiyon yükseliyor

Washington’ın geçen hafta Umman Körfezi’nde vurulan iki tankerden Tahran’ı sorumlu tutmasının ardından iki ülke arasındaki gerginlik hızla tırmanmış, Perşembe günü İran’ın ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdüğünü açıklamasıyla tansiyon daha da yükselmişti.

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri saldırı hazırlığı içerisinde olduklarını ancak operasyonu son anda durdurduğunu açıklamıştı.

ABD, İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini duyurmuş, Tahran’a karşı yaptırımları da yeniden devreye sokma kararı almıştı. Tahran bunun üzerine anlaşmaya taraf olan diğer Batılı devletlere ABD'nin yaptırımlarına karşı ekonomisinin korunması yönünde bir çözüm için 60 günlük süre tanımıştı. İran, 8 Temmuz’da dolacak bu süreyi ise uzatmayacağını duyurmuştu.

DW,dpa,rtr/SÖ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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