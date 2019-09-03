İran Heyeti Paris'te : Nükleer Pazarlık Hızlandı

Paris'teki müzakereler, Mayıs ayından bu yana daha da sertleştirilen ABD yaptırımlarının etkilerini telafi etmenin yolları üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle, geçen yıl ABD'nin, İran'dan ham petrol alan Çin, Hindistan ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeye uygulanan istisnaların ortadan kaldırılmasının İran ekonomisi üzerindeki etkisi hafifletilmeye çalışılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki uzun bir telefon görüşmesinin ardından, İran adına nükleer krizle ilgili temasları yürüten Dışişleri Bakan yardımcısı Abbas Arakcı başkanlığındaki heyet Paris'te temaslarına başladı. Heyette, İran Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı yüksek bürokratları da yer alıyor.

Fransa, İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşma gerginliğinde arabuluculuk faaliyetlerini hızlandırdı. Biarritz kentinde yapılan ve İran dosyasının damgasını vurduğu G7 zirvesinden 10 gün sonra, Fransız ve İranlı diplomatlar Paris'te buluştu. Avrupa ülkelerinin İran'a 15 milyar dolarlık kredi açması müzakere gündeminde.

Macron, Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, G7 zirvesindeki ilk girişimin ardından "müzakere parametrelerinin halen geçerli olduğunu ve Ruhani'nin her zaman müzakereye hazır olduğunu doğrulamak" istediğini dile getirdi.

Ruhani de Macron'a, "Eğer Avrupa taahhütlerini yerine getirmezse, İran, 3'üncü etaba geçecek" yanıtını verdi. Ruhani, ABD yaptırımları altında boğulan İran ekonomisini biraz olsun çevirebilmek için, 700 bin varil petrol ihraç edebilmelerinin önünün açılmasını istiyor. Bunun için Macron da, İran'ın bazı ülkelere petrol ihracatının yolunun açılması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor.

Ruhani, dün parlamentoya "ilke olarak" ABD ile ikili görüşmeyi ihtimal dışı tuttuklarını söyledi ve Perşembe gününe kadar 2015'te imzalanan Nükleer Anlaşması'ndaki tahhütlerini daha da azaltabilecekleri uyarısını yineledi.

Diplomatlar, "Henüz müzakerelerin işe yarayacağını söylemek için çok erken ve halen çok kırılgan bir süreç. Ama aktif arabuluculuk çabalarımız şekil almaya başlıyor" diyerek, ilerleme kaydedildiğinin altını çiziyor.