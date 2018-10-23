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İran-Hindistan-Afganistan transit geçiş iş birliği mutabakatı imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:03 | Son Güncelleme

İran, Hindistan ve Afganistan, İran'ın Çabahar Limanı'ndan transit geçişi öngören iş birliği mutabakatı imzaladı

İran, Hindistan ve Afganistan, 3 ülke arasında transit geçiş iş birliğini öngören mutabakatı imzaladı.

Tahran'daki bir otelde düzenlenen koordinasyon toplantısına İran Deniz ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Muhammed Rastad, Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı İmameddin Verimaç, Hindistan Dışişleri Bakanı Vekili Tiru Murti katıldı.

İran Deniz ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Muhammed Rastad, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çabahar Limanı sayesinde iyi pazarlar yakalayabileceklerini ve bu koridor yoluyla diğer ülkelerin de ilgisini çekebileceklerini dile getirdi.

Rastad, Çabahar transit koridorunun Hint Okyanusu sahilindeki ülkeleri Orta Asya ve Afganistan'a bağladığını ifade ederek, Çin ve Pakistan arasındaki Guadir Ekonomik Koridoru'nun da tamamlayıcısı olduğunu belirtti.

Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Verimaç, 3 ülkenin yatırım ve iş birliği alanında birbirine muhtaç olduğunu ve Çabahar koridorunun iş imkanlarını arttırabileceğini söyledi.

Afganistan'ın bölgede merkezi bir konumda olduğuna dikkati çeken Verimaç, ticaretin gelişmesi ve transit geçişlerin artmasının devletlerin iş birliği olmadan gerçekleşemeyeceğini ifade etti. Çabahar Limanı yoluyla taşımacılık faaliyetlerinin daha kolay yapılabileceğine işaret eden Verimaç, bunun uygulamaya geçmesi için belli bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vekili Murti de yük ve yolcu taşımacılığını daha kolay yapmayı hedeflediklerini dile getirerek, 3 ülkenin yürüttüğü çalışmaların bu alanda çok önemli olduğunu ifade etti.

Afganistan'a yüksek oranda buğday ihraç ettiklerini aktaran Murti, Çabahar transit anlaşması uygulamaya geçtiğinde İran'ın Sistan-Beluçistan eyaleti üzerinden Afganistan ile ticaretlerinin gelişeceğini açıkladı.

Murti ayrıca ABD yaptırımlarına rağmen İran ile iş birliğini sürdüreceklerini ve bir Hint şirketinin önümüzdeki 1-2 hafta içinde Çabahar Limanı'nı geçici olarak kullanmaya başlayacağını bildirdi.

Toplantının ardından ilk transit iş birliği mutabakatı imzalandı.

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'ndan Afganistan ve Orta Asya'ya uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısı yatırımlarını içeren "Çabahar Anlaşması", 23 Mayıs 2016'da Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzayi ve Hindistan Başbakanı Narendra Damodardas Modi'nin katıldığı törenle imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan çabahar Hindistan İRAN

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