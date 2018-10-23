İran-Hindistan-Afganistan transit geçiş iş birliği mutabakatı imzalandı

İran, Hindistan ve Afganistan, 3 ülke arasında transit geçiş iş birliğini öngören mutabakatı imzaladı.

Tahran'daki bir otelde düzenlenen koordinasyon toplantısına İran Deniz ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Muhammed Rastad, Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı İmameddin Verimaç, Hindistan Dışişleri Bakanı Vekili Tiru Murti katıldı.

İran Deniz ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Muhammed Rastad, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çabahar Limanı sayesinde iyi pazarlar yakalayabileceklerini ve bu koridor yoluyla diğer ülkelerin de ilgisini çekebileceklerini dile getirdi.

Rastad, Çabahar transit koridorunun Hint Okyanusu sahilindeki ülkeleri Orta Asya ve Afganistan'a bağladığını ifade ederek, Çin ve Pakistan arasındaki Guadir Ekonomik Koridoru'nun da tamamlayıcısı olduğunu belirtti.

Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Verimaç, 3 ülkenin yatırım ve iş birliği alanında birbirine muhtaç olduğunu ve Çabahar koridorunun iş imkanlarını arttırabileceğini söyledi.

Afganistan'ın bölgede merkezi bir konumda olduğuna dikkati çeken Verimaç, ticaretin gelişmesi ve transit geçişlerin artmasının devletlerin iş birliği olmadan gerçekleşemeyeceğini ifade etti. Çabahar Limanı yoluyla taşımacılık faaliyetlerinin daha kolay yapılabileceğine işaret eden Verimaç, bunun uygulamaya geçmesi için belli bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.