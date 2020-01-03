HABER
  4. İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı!

İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin, Kasım Süleymani'yi öldürerek, "kırmızı çizgiyi aştığını ve yakın zamanda kararlı bir yanıt alacağını" söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı!

Hükümet Sözcüsü Rebii, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Süleymani'nin İran'ın gücünün sembolü olduğunu ifade eden Rebii, "İran, Kasım Süleymani'nin intikamını almayı kendini savunmak ve onurunu korumak için bir hak kabul ediyor. Rehber (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), bize savaş peşinde olmadığımızı söylemişti. Fakat ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı. Kuşkusuz kararlı bir cevap alacak." diye konuştu.

ABD'nin İran'ın ulusal güvenliğini hedef aldığını dile getiren Rebi, "ABD'ye Trump'ın ve tüm başkanlarının hatırlayacağı bir ders vereceğiz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıya ilişkin ayrı ayrı açıklamalarda bulunan Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "saldırının intikamını alacaklarını" belirtmişti.

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Makas dehşeti! 500 metre sürüklendiMakas dehşeti! 500 metre sürüklendi
“Tek derdimiz fayda üretmek”“Tek derdimiz fayda üretmek”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN kırmızı çizgi

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İranlılar 'Süleymani’nin intikamı' için meydanlara indi

İranlılar 'Süleymani’nin intikamı' için meydanlara indi

ABD, bölgeye 3750 asker daha gönderiyor

ABD, bölgeye 3750 asker daha gönderiyor

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı

İran Büyükelçisi'nden Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Süleymani'nin yerine geçecek kişi belli oldu!

Süleymani'nin yerine geçecek kişi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.