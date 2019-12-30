HABER
  4. İran Hükümet Sözcüsü: "Irak'da ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rolümüz bulunmuyor"

İran Hükümet Sözcüsü: "Irak'da ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rolümüz bulunmuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:20 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü: "Irak'da ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rolümüz bulunmuyor"

İSTANBUL (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Irak'ta ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rollerinin bulunmadığını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Rebii, "Irak'ta ABD kuvvetlerine yapılan saldırıda İran'ın rolünün olmasına ilişkin iddiaları şiddetle reddediyoruz" dedi.

ABD'nin kanıtı olmayan iddiaya dayanarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde insanları bombalamayı ve öldürmeyi haklı göstermeye çalıştığını savunan Rebii, "ABD, (Haşdi Şabi'nin üslerine düzenlediği) mütecaviz saldırısını 'savunma operasyonu' olarak lanse ederek dünya kamuoyunu aldatmayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı dün, İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin unsurlarından olan Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da saldırının Amerikan askerlerini savunma amacıyla gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi ise yazılı açıklamasında, ABD'nin Enbar'daki askeri üslerine düzenlediği saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Irak Hizbullah Tugayları örgütü, 28 Aralık Cumartesi günü, Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda 1 Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, 4 Amerikan askerinin yanı sıra 2 Irak askeri de yaralanmıştı.

Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında... Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında...
Eğitim verilen 100 kadın kendi işini kuruyorEğitim verilen 100 kadın kendi işini kuruyor
Antalya’da müteahhidi öldüren sanığa müebbet hapisAntalya’da müteahhidi öldüren sanığa müebbet hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Haşdi Şabi hava saldırısı ırak İran hükümet sözcüsü Ali Rebii

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de 5 kilometre yürüyerek kar esaretinden kurtuldular

5 kilometre yürüyerek kurtuldular

Cezaevinden izinli çıktı evinin önünde başından vuruldu! Detaylar ortaya çıktı

Cezaevinden izinli çıktı evinin önünde başından vuruldu!

Bedelli askerlikle ilgili yeni haber! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Antalya'da kar yağışı! Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Burası Antalya! Kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Taksim’deki şiddetli rüzgar! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Taksim’de zor anlar!

Aksaray'da intihar girişimi!

Aksaray'da intihar girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.