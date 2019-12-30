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  4. İran Hükümet Sözcüsü Rebii: ”ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran’ın rolü yok”

İran Hükümet Sözcüsü Rebii: ”ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran’ın rolü yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 13:39 | Son Güncelleme

İran Hükumet Sözcüsü Ali Rebii, Irak’ta bulunan ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran’ın rolü olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hiçbir belge olmadan bu iddialar ABD’nin uluslararası hukuku ayaklar altına alarak insanları öldürmesine ve saldırılarına delil olamaz” dedi.İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD’nin Irak’taki Haşdi Şabii üslerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, ”Saldırılarına gerekçe olarak bu grupların İran tarafından desteklediğini ve ABD güçlerine saldırdıkları yalanlarını tekrarlamaktalar.

İran Hükumet Sözcüsü Ali Rebii, Irak’ta bulunan ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran’ın rolü olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hiçbir belge olmadan bu iddialar ABD’nin uluslararası hukuku ayaklar altına alarak insanları öldürmesine ve saldırılarına delil olamaz” dedi.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD’nin Irak’taki Haşdi Şabii üslerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, ”Saldırılarına gerekçe olarak bu grupların İran tarafından desteklediğini ve ABD güçlerine saldırdıkları yalanlarını tekrarlamaktalar. Biz bu iddiaları yalanlıyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD’nin halen Irak’ın bazı bölgelerini kendi işgali altında tuttuğunu vurgulayan Rebii, "Bir yandan Irak’ta sivilleri öldürürken, diğer yandan hala Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu iddia etmekteler" dedi.
ABD’nin asıl niyetini gizlemek için saldırıyı savunma saldırısı olarak gösterdiğini söyleyen Rebii, ABD’nin Irak’ta kaos çıkartmak istediğini kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı dün, Ketaib Hizbullah’ın Irak ve Suriye’deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi saldırıyı doğrulayarak, saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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