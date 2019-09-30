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İran Hükümet Sözcüsü: “Suudi Arabistan Ruhani’ye gerilimi azaltma mesajı gönderdi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2019 23:51 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Suudi Arabistan’ın diğer ülkeler aracılığıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye gerilimi azaltma mesajı gönderdiğini belirtti.Haftalık basın toplantısında konuşan İran Hükümet Sözcüsü Rebii Suudi Arabistan’ın diğer ülkeler aracılığı ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye gerilimi azaltma mesajı gönderdiğini açıkladı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Suudi Arabistan’ın diğer ülkeler aracılığıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye gerilimi azaltma mesajı gönderdiğini belirtti.
Haftalık basın toplantısında konuşan İran Hükümet Sözcüsü Rebii Suudi Arabistan’ın diğer ülkeler aracılığı ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye gerilimi azaltma mesajı gönderdiğini açıkladı. Rebii, Suudi Arabistan’ın tavrında değişiklik görmeleri halinde İran’ın Suudi Arabistan’dan gelen öneriyi olumlu karşılayacağını belirterek ,”Sorun Suudi Arabistan’ın kendisindeydi. Bizim en başından itibaren mesajımız açıktı. Yemen’de ateşkesi bugün de istiyoruz” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin sunduğu Hürmüz Barış Planına da değinen İran Hükümet Sözcüsü Rebii, bölgedeki hiçbir ülkenin İran’ın teklifini görmezden gelemeyeceğini vurgulayarak, ”İran’ın barış planını görmezden gelerek ABD’nin beraberinde yıkım getiren planlarına bağlanmazlar” dedi.

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