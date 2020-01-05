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  4. İran hükümeti: “Artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımıyoruz”

İran hükümeti: “Artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımıyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 22:02 | Son Güncelleme

İran, nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlamayı kabul etmediğini belirterek nükleer anlaşmadaki taahhütlere uymayacağını duyurdu.İran hükümeti yayımladığı bir bildiride “Nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada beşinci adım olarak, artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımıyoruz.

İran, nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlamayı kabul etmediğini belirterek nükleer anlaşmadaki taahhütlere uymayacağını duyurdu.

İran hükümeti yayımladığı bir bildiride “Nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada beşinci adım olarak, artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımıyoruz. Bundan sonra İran’ın tüm nükleer çalışmaları kendi teknik ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyecektir” ifadeleriyle nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alındığını bildirdi. Bildiride, santrifüj sayısına ilişkin belirlenen sınırlandırmalara uyulmayacağı da ifade edildi.

Yayımlanan bildiride, Uluslararası Atom ve Enerji Kurumu ile iş birliğinin devam edileceğini belirtilirken, yaptırımların kaldırılması halinde ve anlaşmanın İran’ın çıkarına olacağı anlaşıldığı takdirde, taahhütlere dönmeye hazır olunacağı açıklandı.

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