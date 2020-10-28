İran Hükümeti Protesto Gösterilerine Katılanlara Ağır Cezalar Verdi

Mahkemenin yargılanan kişilerin sözlü savunma yapmasına izin vermediği sadece yazılı savunmalarını aldığı belirtiliyor. Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren kaynağa göre savcı söz konusu suçlamalar hakkında mahkemeye yeterli kanıtlar da sunamadı.

Kuzistan eyaletinde 22 Ekim tarihinde görülen davada, protestolara katılmakla suçlanan 36 kişiye toplamda 109 yıl hapis, 2590 kırbaç ve her birine yaklaşık 700 USD’a karşılık gelen 3 milyon İran tumanı para cezası verildi.

İran geçen yıl Kasım ayında hükümete yönelik protestolara katılan kişilere ağır cezalar verdi. Verilen cezalar arasında hapis, para ve kırbaç cezaları bulunuyor. Konuya ilişkin Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren kaynak kendisinin de ceza almasından korktuğu için isminin açıklanmasını istemedi.

Protestoculardan Ahmed Hatampur ve Meryem Payab’ın daha önce de bir başka davadan toplam 12 ay ceza aldıkları belirtiliyor. Bu iki kişi son davada halkı isyana teşvik etmekle suçlandı.

İran hükümetinin geçen yıl Kasım ayında akaryakıt fiyatlarına yüzde 50 zam yapmasının ardından protesto gösterileri başlamış ve tüm ülkeye yayılmıştı. Olaylar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yüzlerce gösterici hayatını kaybetmiş binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

