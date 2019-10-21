İran hükümetinden "mali reform yasaları onaylanmalı" çağrısı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile uyumu öngören ancak muhafazakarların karşı çıktığı yasa tasarılarının kabul edilmemesi halinde İran'ın ülke dışındaki bankacılık işlemlerinin tamamen kesileceği uyarısında bulundu. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, meclisten geçen ancak yasalaşması için Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin onayını bekleyen mali reform yasa tasarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda "FATF yasaları" olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik yasa tasarılarının Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi tarafından onaylanması çağrısında bulunan Rebii, "Bakanlar Kurulu toplantısında bu konu da gündemdeydi. Hükümet, milli çıkarların güçlenmesi açısından FATF yasalarının onaylanmasının zorunlu olduğunu vurgulamaya devam ediyor." dedi. Tasarılara karşı çıkan siyasi grupların eleştirilerinin geçerli olmadığını ifade eden Rebii, "(FATF ile uyumu öngören yasa tasarılarının onaylanmaması halinde) Kara listeye alınacağız ve ülke dışındaki bankacılık ilişkilerimiz tamamen kesilecek." ifadelerini kullandı.

İran'ın FATF tarafından kara listeye alınmasının ciddi sonuçları olacağına dikkati çeken Rebii, tasarıların onaylanmaması durumunda ABD'nin yaptırımları dışında diğer ticari ve mali ilişkilerde de ciddi sorunlarla karşılaşılacağını belirtti. - İki tasarının akıbeti belirsiz ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ile uyumu öngören yasa tasarılarını meclise sunmuştu. Mecliste uzun tartışmalar sonucu onaylanan tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti. Meclis, tasarıların onayı için ısrar edince meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal kurum Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyine gönderilen 4 tasarıdan 3'ü onaylanmıştı. Şu ana kadar iki yasa yürürlüğe girerken diğer iki tasarının akıbeti henüz belirsizliğini koruyor.