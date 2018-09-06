HABER

İran hükümetinden "tasarruf ve adil fiyatlandırma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 13:04 | Son Güncelleme

İran hükümetinden "tasarruf ve adil fiyatlandırma" çağrısı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, halka ve esnafa "tasarruf ve adil fiyatlandırma" çağrısında bulundu.

İran basınına açıklamalarda bulunan Vaizi, ülkede yaşanan hayat pahalılığına dikkat çekerek, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın tekrar yaptırımlarla karşı karşıya kalması sebebiyle halktan ihtiyaçları ölçüsünde alışveriş yapmalarını talep etti.

Vaizi, halkın yanı sıra ülkede ticaret yapan esnafa da seslenerek, "Esnafın fiyatlandırma yaparken adaletli davranmasını istiyoruz." dedi.

Halk ve esnafın birlikte hareket ederek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımı atlatabileceğini belirten Vaizi, halk ve esnafın uyum içinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

İran'da döviz kurunda yaşanan aşırı artış ve ekonomide ABD yaptırımlarının meydana getirdiği olumsuz hava sonrası esnaf, daha önce satın aldıkları malları depolarda saklayarak fiyatların yükselmesine sebep olmuştu.

Ülkenin, Tahran, Tebriz ve Rey şehirlerinde içinde sağlık, gıda ve temizlik malzemelerinin olduğu birçok depo güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmiş ve sorumlular hakkında adli işlem başlatılmıştı.

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Muska yazan emekli imama gözaltıMuska yazan emekli imama gözaltı
Didingola Yaylası'nda horonlu şenlikDidingola Yaylası'nda horonlu şenlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Mahmud Vaizi

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Bodrum maratonu için kayıtlar açıldı

Bodrum maratonu için kayıtlar açıldı

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.