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İran Hürmüz Boğazı yakınlarında kaçak akaryakıt taşıyan yabancı tekneye el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

İran güçleri, Hürmüz Boğazı yakınlarında 284 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tekneye el koyarak, teknedeki 12 Filipinli'yi gözaltına aldı

İran güçleri, Hürmüz Boğazı yakınlarında 284 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tekneye el koyarak, teknedeki yabancı uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında Basra Körfezi'ne kaçak akaryakıt çıkarmaya çalıştığı tespit edilen bir tekneye operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda tekneye el konulurken teknedeki Filipin uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Teknede 284 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, geçen yıl yaptığı açıklamada, bir sene içinde ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını duyurmuştu. Ülkede en çok akaryakıt ürünlerinde kaçakçılık yapılıyor. Kaçakçılar, özellikle devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Basra Körfezi Hürmüz Boğazı İRAN

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