İran Hürmüz Boğazı’nda Bir Tankere Daha El Koydu

İran devlet medyası İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

Bazı kaynaklar tankere Çarşamba günü el koyulduğunu belirtiyor.

Haberin kamuoyuna yansımasının ardından tankerin hangi ülkeye ait olduğu ilk önce açıklanmadı ancak ilerleyen saatlerde Tahran’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

El koyulan tankerin Irak’a ait olduğu ve petrol kaçakçılığı yaptığı iddia edildi.

Tankerin 700 bin litre yakıt taşıdığı belirtildi.

Bahreyn’de konuşlu 5. Filo’dan yapılan açıklamada ise bu yönde haberlerin teyit edilemediği kaydedildi.

İranlı yetkililer ise tankerin Bushehr Limanı’na çekildiğini kaydetti.

Bölgede gerilim İran’ın İngiltere bayraklı bir petrol tankerini İran limanına çekmesinin ardından oldukça artmıştı.

Daha önce de İngiltere İran’a ait bir petrol tankerini Avrupa Birliği’nin yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoymuştu.

İngiltere gemi konusunda bir ‘değiş tokuş’ olmayacağını belirtmişti.

Amerika’nın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesi, İran’a yeniden yaptırımları ugulaması ve bölgeye ek kuvvetler göndermesiyle Hürmüz Boğazı’nda gerilim zaten daha öncesinde tırmanmaya başlamıştı.

