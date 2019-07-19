HABER

İran Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:36 | Son Güncelleme

İran Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu."

Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

Mantar ararken tesadüfen buldular! Müthiş keşifMantar ararken tesadüfen buldular! Müthiş keşif
Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştüFacia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü (2)Samsun'a şehit ateşi düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere İRAN tanker

En Çok Okunan Haberler

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Düzce'de evin dere yatağına yıkıldığı anlar böyle görüntülendi

Dehşet anları kamerada! Ev böyle yıkıldı

Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un baba ocağına ateş düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.