İran Hürmüz’de Yeni Tatbikata Hazırlanıyor

ABD yaptırımları nedeniyle üzerindeki baskı artan İran, stratejik önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nda yeni bir tatbikata hazırlanıyor. Deniz kuvvetleri yetkilileri ‘Vilayet-97’ adlı tatbikatın Cuma günü başlayacağını ve üç gün süreceğini duyurdu.

Dünyadaki deniz yolu petrol ticaretinin üçte birinin geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’nin ucunda yer alıyor. Boğaz aynı zamanda İran deniz kuvvetlerinin düzenli olarak tatbikat yaptığı bir nokta.

Amiral Hüseyin Kanzadi Perşembe günü devlet televizyonundan yaptığı açıklamada üç gün sürmesi planlanan yeni tatbikatın Cuma günü başlayacağını söyledi.

Vilayet-97 tatbikatına savaş gemileri, helikopterler, denizaltılar ve gözetleme uçakları dahil edilecek. Kanzadi ayrıca savaş gemilerinden roket atışları yapılacağını da belirtti.

Tatbikat Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun başlangıç bölümlerine dek uzanan bir bölgede yapılacak.

