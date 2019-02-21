HABER

İran Hürmüz’de Yeni Tatbikata Hazırlanıyor

21.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

ABD yaptırımları nedeniyle üzerindeki baskı artan İran, stratejik önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nda yeni bir tatbikata hazırlanıyor

İran Hürmüz’de Yeni Tatbikata Hazırlanıyor

ABD yaptırımları nedeniyle üzerindeki baskı artan İran, stratejik önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nda yeni bir tatbikata hazırlanıyor. Deniz kuvvetleri yetkilileri ‘Vilayet-97’ adlı tatbikatın Cuma günü başlayacağını ve üç gün süreceğini duyurdu.

Dünyadaki deniz yolu petrol ticaretinin üçte birinin geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’nin ucunda yer alıyor. Boğaz aynı zamanda İran deniz kuvvetlerinin düzenli olarak tatbikat yaptığı bir nokta.

Amiral Hüseyin Kanzadi Perşembe günü devlet televizyonundan yaptığı açıklamada üç gün sürmesi planlanan yeni tatbikatın Cuma günü başlayacağını söyledi.

Vilayet-97 tatbikatına savaş gemileri, helikopterler, denizaltılar ve gözetleme uçakları dahil edilecek. Kanzadi ayrıca savaş gemilerinden roket atışları yapılacağını da belirtti.

Tatbikat Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun başlangıç bölümlerine dek uzanan bir bölgede yapılacak.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
‘IŞİD Ailelerinin Kadınları Irak Askerlerinin Tacizine Uğruyor’‘IŞİD Ailelerinin Kadınları Irak Askerlerinin Tacizine Uğruyor’
Terör Uzmanı Stroobants: 'Avrupa Etik ve Hukuki Olarak Cihatçılarından Sorumlu'Terör Uzmanı Stroobants: 'Avrupa Etik ve Hukuki Olarak Cihatçılarından Sorumlu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazakistan'da hükümet feshedildi

Devlet Başkanı hükümeti feshetti

4 defa vurulmasına rağmen gösterilerden vazgeçmiyor

4 defa vuruldu, vazgeçmedi

İnanılmaz! Midesinden çıkan şoke etti

İnanılmaz! Midesinden çıkan şoke etti

'Maduro Venezuelalı şirketlere 'Türkiye'de banka hesabı açın' talimatı verdi'

'Venezuelalı şirketlere 'Türkiye'de banka hesabı açın' talimatı'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Berberden ilginç kampanya! O iki lidere benzemek bedava

Berberden ilginç kampanya! O iki lidere benzemek bedava

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.