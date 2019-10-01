HABER

İran Husilere askeri danışmanlık desteği verdiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

İran Husilere askeri danışmanlık desteği verdiğini açıkladı

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yemen'deki Husilere askeri danışmanlık desteği verdiğini söyledi.

Çin merkezli "Phoenix" televizyonuna konuşan Bakiri, İran ile Yemen'deki Husiler arasındaki askeri iş birliğine ilişkin bilgi verdi.

Husilere, Devrim Muhafızları Ordusu'nun sorumluluğunda "askeri danışmanlık ve fikri destek" sağladıklarını kaydeden Bakıri, "İşgali sona erdirmeleri için sonuna kadar Yemen halkının yanında duracağız." dedi.

Bakıri, İran'ın Husilere füze gönderdiği yönündeki iddiaları ise reddederek mevcut şartlarda Yemen'e ilaç dahi göndermenin mümkün olmadığını ileri sürdü.

"ABD'nin kendilerine karşı savaş açmaya cüret edemeyeceğini" savunan Bakıri, "İran silahlı güçlerinin her türlü savaşa hazırlıklı olduğunu" söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı ayrıca Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nin güneyinde Rusya ile aralık ayında yapacakları ortak askeri tatbikata Çin ordusunun da katılacağını bildirdi.

İran destekli Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, "Allah'tan Gelen Zafer" adı verilen operasyonun ilk aşamasında Suudi Arabistan'ın Necran kentinde, içinde askeri kampların da bulunduğu 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürmüştü.

Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husilerin, Suudi Arabistan topraklarında binlerce askeri esir aldıkları yönündeki açıklamalarını, "tiyatro" olarak nitelendirmişti.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Husilerin Suudi Arabistan'da binlerce askeri esir aldığı iddialarına ilişkin yöneltilen bir soruya, "Böyle iddialara cevap vermek uygun değil. Bu aldatıcı basının iddia ettiği bir tiyatrodan ibaret." şeklinde yanıt vermişti.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Ölüm riskine karşı telle çevrilen ‘taş teras’a ziyaretçi akınıÖlüm riskine karşı telle çevrilen ‘taş teras’a ziyaretçi akını
Kanser ve Alzheimer'da 'zeytinyağı' umuduKanser ve Alzheimer'da 'zeytinyağı' umudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler İRAN Yemen

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

Bu görüntüler polisi harekete geçirdi

FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon

Harekete geçildi! Doktorlara operasyon

TEM'de durdurulan TIR'da 2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Değeri 2 milyon lira! Hepsi TIR'dan çıktı

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

İstanbul'da çekici şoförüyle akılalmaz kavga!

Akılalmaz kavga! ‘Yedieminde şu anda bana saldırıyorlar!’

Kaza yapan Çinli turistler bol bol fotoğraf çekip eğlendi

Kaza yapan Çinli turistler fotoğraf çekip eğlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.