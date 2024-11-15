İran'ı karıştıracak 'nükleer' iddiası: "Gizli tesis hedef alındı, imha edildi"

İsrail ordusunun geçen ay misilleme olarak İran'a bir dizi saldırı düzenlemişti. İsrail basınına çarpıcı bir iddia yansıdı. İddiaya göre Tel Aviv "İran'daki aktif nükleer silah araştırma tesisini" imha etti.

"GİZLİ TESİS HEDEF ALINDI"

"Walla" haber sitesi, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırıyla alakalı yeni bir iddiayı ortaya attı. Adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in saldırısında Tahran yakınlarındaki Parçin bölgesinde "İran'ın nükleer silah araştırma için kullandığı" iddia edilen "gizli bir tesisin" hedef alındığı öne sürüldü.

"URANYUMUN ETRAFINI SARAN GELİŞMİŞ EKİPMANLAR"

Saldırıda "Taleghan 2" olarak adlandırılan tesiste "nükleer bir cihazda uranyumun etrafını saran ve onu patlatmak için gereken plastik patlayıcıların tasarımında kullanılan gelişmiş ekipmanların" yok edildiği iddiasına yer verildi.

TAHRAN NÜKLEER SİLAH İDDİASINI REDDETTİ

Haberde, "İran'ın gizli nükleer silah araştırma tesisi olduğu" ileri sürülse de Tahran yönetimi nükleer silah üretme iddiasını kesin bir dille reddediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda hiçbir şekilde nükleer silah üretme çabasında olmadıklarını ve kimsenin bu politikadan sapmasına da izin vermeyeceklerini söylemişti.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır