HABER

"İran için kriter ekonomik savaşın durdurulmasıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "İran için kriter, İran'a karşı yürütülen ekonomik savaşın durdurulmasıdır. Washington'ın Tahran'a yönelik ekonomik savaşı sona erdirilmelidir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin müzakere açıklamasıyla ilgili olarak ekonomik savaşın durdurulmasının kendileri için ölçüt olduğunu belirtti.

Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ile ön şartsız görüşmeye hazır oldukları yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, İran medyasında yer alan açıklamasında, ABD'nin müzakere çağrısıyla ilgili olarak, "İran için ölçüm kriteri, İran'a karşı yürütülen ekonomik savaşın durdurulmasıdır. Washington'ın Tahran'a yönelik ekonomik savaşı sona erdirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa turu kapsamında dün İsviçre'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlenen basın toplantısında İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanması çağrısında bulundu.

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini savundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurgulamış ve "İran ile masaya oturmaya hazırız." demişti.

ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini söylemişti.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Kazdağları’nda çevre temizliğiKazdağları’nda çevre temizliği
Bayram namazı Denizli 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı Denizli 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Zarif

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Karabük 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Karabük 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bataklıktan böyle kurtarıldı

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...

Bayram namazı Kahramanmaraş 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kahramanmaraş 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İzmir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İzmir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İstanbul 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İstanbul 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.