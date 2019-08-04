HABER

İran idama mahkum ettiği Kanadalıyı 11 yıl sonra serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 00:57 | Son Güncelleme

İran idama mahkum ettiği Kanadalıyı 11 yıl sonra serbest bıraktı

TORONTO (AA) - İran, idama mahkum ettiği İran asıllı Kanada vatandaşını serbest bıraktı.

British Columbia eyaletinin Victoria kentinde yaşarken rahatsızlanan babasını görmek için gittiği İran'da 2008 yılında tutuklanan Saeed Malekpour, 2010 yılında yargılama sonucu idama mahkum edildi.

Kanada’da kurduğu internet sitesi aracılığıyla yaptığı müstehcen yayınların, İslam'a aykırı olması sebebiyle idam cezasına çarptırılan Malekpour, McGill Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uzmanı Payam Akhavan’ın Kanada, BM ve uluslararası alanda yürüttüğü yoğun hukuk diplomasisi sonrası salıverildi.

Malekpour'un ülkeden çıkışına izin verileceğinin belli olması üzerine Kanada Dışişleri Bakanlığı, seyahat için gerekli belgeleri sağlayarak kendisini ülkeye getirdi.

Hukuk uzmanı Akhavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'da aile üyeleri ve avukatı da dahil hiç kimsenin Malekpour'un ülkeyi terk etme planının farkında olmadığını belirterek, "Onu Kanada'ya getirme planının başarılı olacağından ve Kanada'ya ayak basana kadar her şeyin plana göre gideceğinden emin değildik. Bu yüzden hepimiz çok rahatladık." diye konuştu.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kanada, Saeed Malekpour’un ailesiyle tekrar bir araya geldiği haberini memnuniyetle karşıladı." ifadesi kullanıldı.

Maryam Malekpour da kardeşinin serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
MTDF’den Mardin-İzmir uçak seferlerinin iptal edilmesine tepkiMTDF’den Mardin-İzmir uçak seferlerinin iptal edilmesine tepki
Yönünü kaybeden yavru caretta carettaları, denizle buluşturduYönünü kaybeden yavru caretta carettaları, denizle buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN İran asıllı Kanada vatandaşı Saeed Malekpour İran ölüme mahkum ettiği Kanadalıyı 11 yıl sonra serbest bıraktı Kanada

En Çok Okunan Haberler

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu

25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.