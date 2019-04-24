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"İran ihtiyacı kadar petrol ihraç etmeye devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:12 | Son Güncelleme

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney: - (ABD yönetiminin İran petrolüne ambargosu hakkında) "Onların çabaları bir sonuca varmayacak. İhtiyacımız kadar petrol ihraç etmeye devam edeceğiz. Onlar düşmanca girişimlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin ihtiyaç duyduğu kadar petrol ihraç etmeye devam edeceğini ve ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin sonuçsuz kalacağını söyledi.

İran lideri Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda kalabalık bir işçi grubunu kabulünde yaptığı konuşmada, ABD'nin muafiyetleri sona erdirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, "Onların çabaları bir sonuca varmayacak. İhtiyacımız kadar petrolü ihraç etmeye devam edeceğiz. Onlar düşmanca girişimlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir." dedi.

ABD'nin İran'a diz çöktürmek istediğini dile getiren Hamaney, "İran'ın petrol ihracatını durduracaklarını hayal ediyorlar fakat güçlü milletimiz ve uyanık yetkililerimiz, eğer sıkı çalışırlarsa çıkmazları aşacaktır. Bu tür petrol satışlarına ne kadar az bağımlı olursak o kadar çok takdir edilecek ve bu bizim için daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayetullah Ali Hamaney İRAN petrol ambargosu

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