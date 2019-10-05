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İran iki Avustralyalı’yı serbest bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

İran’ın başkenti Tahran’da izinsiz drone uçurmaktan dolayı tutuklu bulunan iki Avustralyalı çift serbest bırakıldı.Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne bugün yaptığı açıklamada, İran’da tutuklu bulunan iki Avustralya vatandaşının serbest bırakıldığını söyledi.İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Avustralyalı çiftin tutuklandığı haberlerini doğrulamış ve askeri ve gizli bölgelerin fotoğraflarını çekmek için drone kullanmakla suçlandıklarını duyurmuştu.Avustralya Dışişleri Bakanı Payne konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran ile yapılan hassas müzakerelerin ardından İran’da tutuklu iki vatandaşlarının serbest bırakıldığını belirterek, çiftin aileleri ile bir araya gelmek için Avustralya’ya doğru yola çıktığını ifade etti.

İran’ın başkenti Tahran’da izinsiz drone uçurmaktan dolayı tutuklu bulunan iki Avustralyalı çift serbest bırakıldı.
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne bugün yaptığı açıklamada, İran’da tutuklu bulunan iki Avustralya vatandaşının serbest bırakıldığını söyledi.
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Avustralyalı çiftin tutuklandığı haberlerini doğrulamış ve askeri ve gizli bölgelerin fotoğraflarını çekmek için drone kullanmakla suçlandıklarını duyurmuştu.
Avustralya Dışişleri Bakanı Payne konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran ile yapılan hassas müzakerelerin ardından İran’da tutuklu iki vatandaşlarının serbest bırakıldığını belirterek, çiftin aileleri ile bir araya gelmek için Avustralya’ya doğru yola çıktığını ifade etti.

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