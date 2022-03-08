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İran İkinci Askeri Uydusunu Fırlattı

08.03.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran, ülkenin “Nur 2” isimli ikinci askeri uydusunun başarıyla uzaya fırlatıldığını ve uydunun yörüngeye yerleştiğini açıkladı

İran İkinci Askeri Uydusunu Fırlattı

İran, ülkenin “Nur 2” isimli ikinci askeri uydusunun başarıyla uzaya fırlatıldığını ve uydunun yörüngeye yerleştiğini açıkladı.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim uyduyla ilgili haberi, “İran Devrim Muhafızları, İran’ın ikinci askeri uydusu Nur 2’nin dünyadan 500 kilometre uzaklıktaki yörüngesine başarıyla yerleşmesini sağladı” ifadeleriyle aktardı.

İran ilk askeri uydusu “Nur”u Nisan 2020’de fırlatmış ve yeryüzünden 425 kilometre uzaklıktaki yörüngesine başarıyla yerleştirmişti.

Reuters haber ajansı da “Uzaya ikinci uydusunu yerleştirmek İran ordusu için büyük bir ilerleme olacak ve ülkenin nükleer ve füze programlarıyla ilgili endişeleri arttıracak” yorumunu yaptı.

ABD, uyduları yörüngeye oturtmak için kullanılan uzun menzilli balistik teknolojinin, Tahran tarafından nükleer savaş başlıkları fırlatmak için kullanılabileceğini öne sürüyor Tahran’sa bu iddiaları reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran
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