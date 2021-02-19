İran ile ABD arasında diplomatik hareketlilik

ABD'de Joe Biden yönetiminin AB aracılığında İran ile görüşmeyi kabul etmesinin ardından İran'dan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Donald Trump döneminde İran'a karşı uygulamaya konulan tüm yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Trump tarafından yürürlüğe sokulan tüm yaptırımları "koşulsuz ve etkin" bir şekilde kaldırması durumunda İran'ın da ABD'ye karşı uyguladığı misilleme önlemlerini "derhal" geri çekeceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Fransa, Almanya ve İngiltere'den mevkidaşlarıyla video konferans yoluyla görüşmüş, görüşmeden birkaç saat sonra AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran ile nükleer anlaşmanın kritik bir dönemeçte olduğunu ve tüm taraflarla ABD arasında yoğun görüşmeler olduğunu bildirmişti. Mora, "İzlenecek yolu istişare etmek üzere tarafları gayriresmi bir görüşme için davet etmeye hazırım" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı AB aracılığında görüşmeleri kabul etmiş, Bakanlık Sözcüsü Ned Price, "ABD, AB Yüksek Temsilcisinden İran'ın nükleer programıyla ilgili diplomatik yol bulma amaçlı bir görüşme davetini kabul edecektir" açıklaması yapmıştı.