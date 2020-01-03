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  4. İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği

İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

İran, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Washington yönetiminden bir mesaj aldığını ve bu mesaja gerekli cevabın İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla verildiğini açıkladı.

İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İsviçre hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, "ABD'nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi." dedi.

Musevi, mesajların içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Saldırının ardından olağanüstü toplanan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'den uygun bir zaman ve mekanda "sert bir intikam" alınacağını duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN kasım süleymani isveç

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