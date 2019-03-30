HABER

İran ile ABD arasındaki ticaret hacmi yüzde 66 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları öncesinde zaten düşük olan ikili ticaret hacmi ocak ayında 4,5 milyon dolarda kaldı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları öncesinde iki ülke arasında zaten düşük olan ticaret hacmi ocak ayında yüzde 66 azaldı.

ABD Federal İstatistik Sistemi verilerine göre, geçen yıl 13,5 milyon dolar olarak kaydedilen ABD ile İran arasındaki ticaret hacmi bu yıl ocak ayında 4,5 milyon dolarda kaldı. Buna göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 düştü.

ABD, bu yıl İran'a 4,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken İran, yaptırımlar nedeniyle ABD'ye ihracat yapamadı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018'de 508 milyon dolar seviyelerindeydi. Geçen yıl İran'a 440 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ABD, İran'dan 68 milyon dolar değerinde ithalat yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın mayısta ülkesini nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından Washington, Tahran'a yönelik yaptırımları tek taraflı olarak uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlar kapsamında ABD'ye İran'dan el yapımı halı ve gıda ürünlerinin ihracatı da yasaklanmıştı.

ABD'ye çoğunlukla el yapımı halı ihraç eden İran'ın bu ülkeye ihracatı geçen yıl 7 Ağustos'ta devreye giren yaptırımlar nedeniyle tamamen durmuştu.

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Kızı için iki kez ameliyat oldu, 99 kilo verdiKızı için iki kez ameliyat oldu, 99 kilo verdi
Öğrenciler seçim için memleketlerine akın ettiÖğrenciler seçim için memleketlerine akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN ticaret hacmi

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.