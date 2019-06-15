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İran ile Afganistan uyuşturucuyla mücadeleyi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, bölgede uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ele aldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Abdullah ile görüştü.

Görüşmede Afganistan ile İran arasındaki transit geçişler noktasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir potansiyelin ve fırsatların olduğunu ifade eden Ruhani, bunun ortak komisyonlarda ele alınması gerektiğini belirtti.

Terörizmin başlıca mali kaynaklarının uyuşturucu kaçakçılığından temin edildiğine dikkati çeken Ruhani, buna karşı çok yönlü ve koordineli bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Abdullah da terörizmle mücadele ve terörün kökünün kurutulması için bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İRAN

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