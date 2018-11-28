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"İran ile Çin arasındaki bankacılık sorunları aşıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

İran-Çin Ortak Ticaret Odası Başkanı Esedullah Esgerovladi: "2 Aralık'tan itibaren bir Çin bankası İran'la bankacılık ilişkilerine yeniden başlayacak"

İran-Çin Ortak Ticaret Odası Başkanı Esedullah Esgerovladi, iki ülke arasında ABD yaptırımlarından kaynaklı bankacılık sorunlarının çözüldüğünü duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Esgerovladi, Çin tarafıyla ABD'nin tek taraflı yaptırımlarından kaynaklanan ticaret sorunlarına işaret ederek, "İran ile Çin arasındaki bankacılık sorunları aşıldı. 2 Aralık'tan itibaren bir Çin bankası İran'la bankacılık ilişkilerine yeniden başlayacak." dedi.

Gelecek hafta Çin'e yapılacak petrol ihracatından elde edilecek miktarın bir ay sonra İran'a aktarılacağını ifade eden Esgerovladi, bu kapsamda gelecek ay başka bir Çinli bankanın da İran'la ilişkilere yeniden başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Washington yönetiminin, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımlarla Tahran'ın ABD doları ile ticaret yapmasının engellenmesi nedeniyle bazı uluslararası bankalar İran'la ilişkilerini kesmişti.

İran-Çin Ortak Ticaret Odası Başkanı Esgerovladi, kasım ayı başında yaptığı açıklamada, ABD yaptırımları nedeniyle Çin bankalarının İran şirketleriyle ilişkilerini kestiğini ve Çin'e ihracatın durma noktasına geldiğini söylemişti.

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ABD çin İRAN İran-Çin Ortak Ticaret Odası Başkanı Esadullah Esgerovladi

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