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İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi şubat ayında yüzde 48,9 azaldı

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,9 azaldı.

Çin Genel Gümrük İdaresinin verilerine göre, Çin ile İran arasındaki ticaret hacmi şubat ayında 1,73 milyar dolar oldu.

Buna göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,9 düştü.

Geçen yıl aynı dönemde İran'a 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Çin'in bu ülkeye ihracatı yüzde 65 düşüşle 428 milyon dolara geriledi.

Çin'in İran'dan ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 1,3 milyar dolar seviyesine düştü.

- Çin'in İran'dan petrol ithalatı arttı

Petrolde İran'ın en büyük müşterisi olan Çin'in bu ülkeden petrol ithalatı ise şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

İran'dan geçen yıl şubat ayında günlük 476 bin varil ham petrol ithalatı yapan Çin, geçen ay ise 512 bin varil petrol ithal etti.

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