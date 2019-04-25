HABER

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi yüzde 31,2 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:26 | Son Güncelleme

Geçen yıl martta 3,2 milyar dolar olarak kaydedilen Çin ile İran arasındaki ticaret hacmi bu yıl aynı dönemde 2,2 milyar dolara indi

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi mart ayında yüzde 31,2 azaldı.

Çin Genel Gümrük İdaresinin verilerine göre, geçen yıl martta 3,2 milyar dolar olarak kaydedilen Çin ile İran arasındaki ticaret hacmi bu yıl aynı dönemde 2,2 milyar dolara geriledi.

Buna göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 düştü.

Geçen yıl aynı dönemde İran'a 1,05 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Çin'in bu ülkeye ihracatı yüzde 34 düşüşle 693 milyon dolar oldu.

Çin'in İran'dan ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 azalarak 2,1 milyar dolardan 1,5 milyar dolar seviyesine indi.

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
Akşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret ettiAkşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret etti
Aksaray’da şehit ailesine Şehadet Belgesi verildiAksaray’da şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin İRAN ticaret hacmi

En Çok Okunan Haberler

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

Turistler heyecanla bunu bekliyor! Tam 22 bin kişi...

Görebilmek için sıraya giriyorlar!

Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

İstanbul 10 gün sonrası için hazırlanıyor!

Su altında kalacak köye hüzünlü son ziyaret

Su altında kalacak köye hüzünlü son ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.