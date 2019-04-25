İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi yüzde 31,2 azaldı

İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi mart ayında yüzde 31,2 azaldı.

Çin Genel Gümrük İdaresinin verilerine göre, geçen yıl martta 3,2 milyar dolar olarak kaydedilen Çin ile İran arasındaki ticaret hacmi bu yıl aynı dönemde 2,2 milyar dolara geriledi.

Buna göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 düştü.

Geçen yıl aynı dönemde İran'a 1,05 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Çin'in bu ülkeye ihracatı yüzde 34 düşüşle 693 milyon dolar oldu.

Çin'in İran'dan ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 azalarak 2,1 milyar dolardan 1,5 milyar dolar seviyesine indi.

