"İran ile ihtilafı barışçıl çözmek lazım"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile ihtilafın barışçıl yolla çözülmesi için her yolun denenmesi gerektiğini söyledi. Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i başkent Berlin'de Başbakanlıkta askeri törenle karşıladı.

İki lider, daha sonra yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin, geçen hafta Umman Körfezi'ndeki tankerlere yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna ilişkin kanıtlar sunduğuna yönelik bir soruya Merkel, "Bu açıklamaları ciddiye alıyoruz. İran ile ilgili ihtilaflı durumu barışçıl yolla çözmek için elimizden geleni yapmamız lazım." cevabını verdi. Merkel, Almanya'nın bu yönde çaba sarf ettiğini ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın İran'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Amerikalı partnerlerle de yakın temastayız. Ciddi bir durum olduğunu biliyoruz. Tüm taraflara etki etmek için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. Merkel, özellikle İran'a gerginliği arttırmaması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

İran'ın nükleer anlaşmaya uymasını da talep eden Merkel, "Bu olmazsa bunun sonuçları var." ifadesini kullandı. - Rusya'ya yaptırımlar Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Merkel, bugün yaptırımların artırılmasını görüşmediklerini ancak devam etmesinin önemli olduğunun altını çizdi. AB'de bunu bu şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Merkel, AB ülkeleri arasında bu konuda fikir birliğinin olmasından da memnuniyet duyduğunu aktardı. Almanya Başbakanı Merkel, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafı sona erdirmeye ilişkin çabalarda ilerleme sağlanmadan ve Kırım'ın ilhakı sona ermeden Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını belirtti. Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına ilişkin bir soruya da cevap veren Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın gaz için transit ülke olmasının çok önemli olduğunu söylediğini, Putin'in de bunu bildiğini vurguladığını kaydetti. Merkel, bundan dolayı Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı ile Ukrayna'nın transit ülke olması konusunun birbirine bağlı meseleler olduğunu ifade etti.