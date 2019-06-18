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"İran ile ihtilafı barışçıl çözmek lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:48 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "İran ile ilgili ihtilaflı durumu barışçıl yolla çözmek için elimizden geleni yapmamız lazım" - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: - "Yaptırımlar bizim için bir araçtır. Bu araçların yeterli olmadığını gördüğümüzde başka araçların bulunması gerekir"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile ihtilafın barışçıl yolla çözülmesi için her yolun denenmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i başkent Berlin'de Başbakanlıkta askeri törenle karşıladı.
İki lider, daha sonra yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, geçen hafta Umman Körfezi'ndeki tankerlere yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna ilişkin kanıtlar sunduğuna yönelik bir soruya Merkel, "Bu açıklamaları ciddiye alıyoruz. İran ile ilgili ihtilaflı durumu barışçıl yolla çözmek için elimizden geleni yapmamız lazım." cevabını verdi.

Merkel, Almanya'nın bu yönde çaba sarf ettiğini ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın İran'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Amerikalı partnerlerle de yakın temastayız. Ciddi bir durum olduğunu biliyoruz. Tüm taraflara etki etmek için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, özellikle İran'a gerginliği arttırmaması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

İran'ın nükleer anlaşmaya uymasını da talep eden Merkel, "Bu olmazsa bunun sonuçları var." ifadesini kullandı.

- Rusya'ya yaptırımlar

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Merkel, bugün yaptırımların artırılmasını görüşmediklerini ancak devam etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

AB'de bunu bu şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Merkel, AB ülkeleri arasında bu konuda fikir birliğinin olmasından da memnuniyet duyduğunu aktardı.

Almanya Başbakanı Merkel, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafı sona erdirmeye ilişkin çabalarda ilerleme sağlanmadan ve Kırım'ın ilhakı sona ermeden Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını belirtti.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına ilişkin bir soruya da cevap veren Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın gaz için transit ülke olmasının çok önemli olduğunu söylediğini, Putin'in de bunu bildiğini vurguladığını kaydetti.

Merkel, bundan dolayı Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı ile Ukrayna'nın transit ülke olması konusunun birbirine bağlı meseleler olduğunu ifade etti.

- "Taban tabana zıtız"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Almanya'nın Ukrayna üzerinden doğal gazın transit edilmesinin devam etmesi konusunda sürdürdüğü çabalar için Merkel'e teşekkür etti.

Kuzey Akım 2 boru hattına ilişkin Merkel ile aynı fikirde olmadığını belirten Zelenskiy, "Biliyorsunuz taban tabana zıt bir tutumumuz var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılmasını talep ederek, "Yaptırımlar bizim için bir araçtır. Bu araçların yeterli olmadığını gördüğümüzde başka araçların bulunması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- Merkel'in askeri tören sırasında titremesi korkuttu

Bu arada, iki liderin katıldığı askeri törende milli marşlar okunduğu sırada Merkel'in bir süre titrediği görüldü. Zelenskiy, Merkel'in titremesine tepki vermezken çevredekiler ve korumalar endişe yaşadı.

Merkel'in titremesi geçtikten sonra askeri tören normal prosedüründe devam etti ve iki lider Başbakanlığa geçti.

Merkel, basın toplantısında askeri tören sırada yaşanan titremeye ilişkin soruya,"Bu arada en az 3 bardak su içtim. Bunun az olduğu apaçık. Ben iyiyim." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

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