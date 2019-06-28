HABER

İran ile ilgili 6 AB ülkesinden ortak açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

İspanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Slovenya "Kapsamlı Ortak Eylem Planı"nın (KOEP) korunmasının, bölgenin istikrarı için büyük önem arz ettiğini bildirdi

MADRİD (AA) - İspanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Slovenya İran ile 2015'te imzalanan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı"nın (KOEP) korunmasının büyük önem arz ettiğini bildirdi.

AB üyesi 6 ülkenin yaptığı ortak yazılı açıklamada, İran ile imzalanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle onaylanan KOEP'in korunmasının bölgenin istikrarı için belirleyici olduğu ifade edildi.

Anlaşmanın ekonomik kısmının hayata geçirilmesinde zorlukların farkında olunduğu belirtilen açıklamada, "meşru ticareti kolaylaştıran kanalları ve İran ile finansal işlemleri istikrara kavuşturmak için Almanya, Fransa, İngiltere, Avrupa Dış Eylem Servisi ve Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışıldığı" vurgulandı.

İran ile ticaret yapılmasına imkan veren INSTEX mekanizmasının kurulmasını mevcut durumdaki "en önemli inisiyatiflerden biri" olarak gösteren 6 AB ülkesi, bu bağlamda İran'ın nükleer anlaşmanın hükümlerine ve öngörülerine tam saygı gösterip, uygulamasının çok önemli olduğuna işaret etti.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Siverek'teki anız yangınında ailenin çadırı yandıSiverek'teki anız yangınında ailenin çadırı yandı
Bodrum kilimleri görücüye çıktıBodrum kilimleri görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 AB ülkesinden ortak açıklama İRAN İran Kapsamlı Ortak Eylem Planı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest!

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis düğmeye bastı! Her yer didik didik arandı

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

Nefes kesen anlar! Gözlerini kırpmadan izlediler

Nefes kesen anlar! Gözlerini kırpmadan izlediler

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına asker sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.