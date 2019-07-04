İran ile İngiltere arasında petrol tankeri krizi

Tankerin Suriye'ye ham petrol taşıyarak AB yaptırımlarını ihlal ettiği öne sürülüyor.Cebelitarık yönetimi, Suriye'ye ham petrol taşıdığından şüphelendiği bir İran tankerine el koydu.

Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık'taki özerk yönetimin başkanı Fabian Picardo, "Grace 1" adlı geminin, Suriye'de rejim kontrolündeki Banyas Rafinerisi'ne ham petrol taşıdığına inanmamız için nedenlerimiz var" açıklamasında bulundu. "Bu rafineri, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarına tabi olan bir kuruluşa ait" diyen Picardo, tanker ve taşıdığı yüke el koyduklarını söyledi.

Olayın ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, operasyon konusunda izahat vermesi talebiyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık sözcüsü Abbas Musevi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tankerin İngiliz Donanması tarafından "yasa dışı" şekilde durdurulduğunu söyledi. Ardından da devlet televizyonuna konuşan Musevi, tankere el konmasını "tuhaf ve yıkıcı" olarak tanımlayarak bu olayın "bölgede tansiyonu artırabileceğini" söyledi.