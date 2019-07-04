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İran ile İngiltere arasında petrol tankeri krizi

04.07.2019 20:07 | Son Güncelleme

İran'a ait ham petrol yüklü bir tankere Cebelitarık Boğazı'nda el koyulması Londra ile Tahran arasında gerilime neden oldu.

İran ile İngiltere arasında petrol tankeri krizi

Tankerin Suriye'ye ham petrol taşıyarak AB yaptırımlarını ihlal ettiği öne sürülüyor.Cebelitarık yönetimi, Suriye'ye ham petrol taşıdığından şüphelendiği bir İran tankerine el koydu.

Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık'taki özerk yönetimin başkanı Fabian Picardo, "Grace 1" adlı geminin, Suriye'de rejim kontrolündeki Banyas Rafinerisi'ne ham petrol taşıdığına inanmamız için nedenlerimiz var" açıklamasında bulundu. "Bu rafineri, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarına tabi olan bir kuruluşa ait" diyen Picardo, tanker ve taşıdığı yüke el koyduklarını söyledi.

Olayın ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, operasyon konusunda izahat vermesi talebiyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık sözcüsü Abbas Musevi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tankerin İngiliz Donanması tarafından "yasa dışı" şekilde durdurulduğunu söyledi. Ardından da devlet televizyonuna konuşan Musevi, tankere el konmasını "tuhaf ve yıkıcı" olarak tanımlayarak bu olayın "bölgede tansiyonu artırabileceğini" söyledi.

Panama bandıralı tanker Perşembe gününün ilk saatlerinde Cebelitarık Boğazı'ndaki polis ve gümrük birimleri tarafından durdurulmuştu. Operasyona İngiliz Kraliyet Donanması da destek olmuştu.

İspanya: Talep ABD'den geldi

Cebelitarık'ta hak iddia eden İspanya ise olayın kendi karasularında gerçekleştiğini belirtiyor. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Madrid'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu operasyonun egemenliğimize etkisini inceliyoruz" ifadesini kullandı. Borrell, Cebelitarık ve İngiltere makamlarının tankeri ABD'den gelen talep üzerine durdurduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarına göre, geminin sahibi Singapur merkezli Grace Tankers şirketi. Gemi takip sitelerinin verileri, İran'dan Nisan ayında ayrılan tankerin, Afrika kıtasının güneyinden dolaşarak Akdeniz'e ulaştığını ortaya koyuyor.

DW,AP,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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