HABER

İran ile İngiltere arasındaki casusluk tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 20:05 | Son Güncelleme

İran Meclisi'ndeki aşırı muhafazakar grubun sözcüsü Hüseyin Nakevi Hüseyni, İngiltere ile İran'daki casusluk faaliyetleri arasında bağ olduğunu öne sürdü

İran Meclisi'ndeki aşırı muhafazakar kanadın sözcüsü Hüseyin Nakevi Hüseyni, İngiltere ile İran'daki casusluk faaliyetleri arasında bir bağ olduğunu ve İngilizlerin İran'daki casusluk davalarına sürekli itiraz etmelerinin bundan kaynaklandığını ileri sürdü.

Hüseyni, İran Meclisi Haber Ajansı'nda yer alan açıklamasında, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın İran'da casusluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe için kullandığı "günahsız anne" ifadesine sert tepki göstererek, İngilizleri İran'da casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.

Zaghari ile ilgili kurulan mahkemede sanık ve avukatı tarafından savunmaların yapıldığını ve mahkemenin de casusluk hükmü verdiğini ifade eden Hüseyni, İran'da ne zaman casuslukla ilgili bir yargılama olsa İngilizlerin "hemen feryat etmeye başladıklarını" öne sürdü.

İngilizlerin casuslukla ilgili konularda seslerini bu kadar yükseltmelerinin İranlılar için soru işareti olduğunu savunan Hüseyni, bunun aynı zamanda "İngiltere ile İran'daki casusluk faaliyetleri arasında nasıl bir bağ olduğunu da ortaya koyduğunu ve casusluk davalarına sürekli itiraz etmelerinin nedeninin de bu olduğunu" iddia etti.

Hunt'ın "günahsız anne" nitelendirmesini de eleştiren Hüseyni, "Mahkemede oyun oynanmıyor, kanunlar var ve insanlar yasalara göre hareket etmelidir. Eğer kanunlar çerçevesinde hareket etmezlerse cezalandırılırlar. Onun günahsız görmesi mahkeme kararını haksız çıkarmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016'da İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, 19 Kasım'da Tahran'a yaptığı ziyaretten önce yaptığı açıklamada Zaghari'nin "günahsız anne" olduğunu söyleyerek, "İranlı yöneticilere önemli bir mesajı iletmek için gidiyorum: Masum insanların hapsedilmesi kabul edilemez ve diplomatik baskı unsuru olarak kullanılamazlar." ifadelerini kullanmıştı.

Hunt, önceki hafta yaptığı açıklamada da Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin olarak tutulduğunu savunmuştu.

Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...
KSÜ'den '6 element' açıklamasıKSÜ'den '6 element' açıklaması
Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday olduKomünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
casusluk ingiltere İRAN Tahran

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Eren Erdem serbest bırakıldı

Eren Erdem serbest bırakıldı

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de katliam! Anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü

Korkunç olay! Ailesini katletti

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde pompalı dehşeti!

Üniversitede pompalı dehşeti! Okulu bastı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Kayseri'de korkunç olay... Banyoda cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis!

Her satırı iğrenç! 15 yaşındaki erkek çocuk banyo yaparken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.