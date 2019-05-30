HABER

İran ile Irak arasında 25 mahkum takas edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

İran ile Irak arasında 25 mahkum takas edildi

İran ile Irak arasında mahkum takası yapıldı.

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in haberine göre, İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Irak'ta hükümlü bulunan 20 İran vatandaşının iki ülke arasındaki sınırda yargı yetkililerinin huzurunda ülkeye nakledildiğini söyledi.

Abbasi, buna karşılık İran'ın da 5 Irak vatandaşını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) yetkililerine teslim ettiğini belirtti.

İran Adalet Bakan Yardımcısı, mahkumların büyük çoğunluğunun uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiklerini ve mahkumiyetlerini ülkelerinde çekeceklerini ifade etti.

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de(1)Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de(1)
Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadıYakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak IKBY İRAN İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yakalanan teröristten çarpıcı sözler: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Kan donduran sözler: Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.