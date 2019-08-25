İran ile Katar arasında feribot seferleri başladı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr eyaleti ile Katar'ın başkenti Doha arasında yolcu ve yük taşıyacak haftalık feribot seferlerinin başladığı bildirildi.

Buşehr Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Siyavaş Ercümendzade, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında Buşehr ile Doha arasında bin 600 yolcu ve 2 bin ton yük kapasiteli feribot seferlerinin dün başladığını söyledi.

Feribot seferlerinin haftada bir yapılacağını ve 4-5 günlük tur paketleri fiyatının bilet dahil 200 - 500 dolar arasında olacağını aktaran Ercümendzade, 321 kilometre olan Buşehr ile Doha arası yolculuğun geminin hızına göre 12 ila 20 saat sürebileceği bilgisini paylaştı.

