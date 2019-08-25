HABER

İran ile Katar arasında feribot seferleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:48 | Son Güncelleme

İran ile Katar arasında feribot seferleri başladı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr eyaleti ile Katar'ın başkenti Doha arasında yolcu ve yük taşıyacak haftalık feribot seferlerinin başladığı bildirildi.

Buşehr Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Siyavaş Ercümendzade, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında Buşehr ile Doha arasında bin 600 yolcu ve 2 bin ton yük kapasiteli feribot seferlerinin dün başladığını söyledi.

Feribot seferlerinin haftada bir yapılacağını ve 4-5 günlük tur paketleri fiyatının bilet dahil 200 - 500 dolar arasında olacağını aktaran Ercümendzade, 321 kilometre olan Buşehr ile Doha arası yolculuğun geminin hızına göre 12 ila 20 saat sürebileceği bilgisini paylaştı.

Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'
HDP’li belediye Mardin’de hayvanlara dehşeti yaşatmışHDP’li belediye Mardin’de hayvanlara dehşeti yaşatmış
Bakan Koca ve Binali Yıldırım, şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulunduBakan Koca ve Binali Yıldırım, şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doha feribot İRAN Katar

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Eski eşiyle ilgili şaşırtan itiraf!

Eski eşiyle ilgili şaşırtan itiraf!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İstanbullular dikkat! Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O yol 30 gün kapalı

Son dakika: Metrobüste yangın paniği!

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.