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İran ile Kuveyt arasında 4 mahkum değişimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:34 | Son Güncelleme

İran ile Kuveyt arasında 4 mahkum değişimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İran ile Kuveyt arasında 4 mahkum değişimi yapıldığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Kuveyt'te tutuklu 3 İranlı mahkumun ülkeye getirildiğini bildirdi.

İranlı mahkumların Mehrabad Havalimanı'nda İran makamlarınca teslim alındığını ifade eden Abbasi, Meşhed Hapishanesi'ndeki Kuveytli bir mahkumu da ülkesine teslim ettiklerini kaydetti.

ABD ve İran arasında da dün mahkum değişimi yaşanmış, ABD vatandaşı Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Xiyue Wang ile Kök hücre alanında çalışmalarıyla tanınan Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesinden Prof. Mesud Süleymanı takas edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kuveyt mahkum takası

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