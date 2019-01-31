İran ile ticarete AB'den destek

Avrupa Birliği de mekanizmaya "tam destek" verdiğini duyurdu.Almanya, Fransa ve İngiltere aylar süren hazırlıkların ardından ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf kalmak amacıyla yeni bir mekanizma kurdu. Almanya hükümeti Perşembe günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mekanizmanın kurulduğunu resmi olarak duyurdu. Açıklamada ABD'nin yaptırımlarına rağmen ticarete devam edebilmek için "bir adım atıldığı" belirtildi. İran ile varılan nükleer anlaşmanın devam etmesinin Almanya için önemli olduğu vurgulandı.

INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) adını taşıyan ve merkezi Fransa'da bulunacak mekanizmanın yöneticiliğini Almanların devralması bekleniyor.

AB'den tam destek

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Bükreş'te konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını vurguladı ve ABD’nin ekonomik yaptırımlarına rağmen İran ile yasal olarak ticaret yapmanın bu mekanizma sayesinde mümkün olacağını söyledi.